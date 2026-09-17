Сікорський відповів на погрози РФ знищити Польщу за 2–3 дні: "Приклад України показав, що ядерну перевагу важко використати"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву помічника російського диктатора Миколи Патрушева про нібито можливість знищити польську державу за два-три дні. Він наголосив, що подібні ядерні погрози з боку Москви Варшава чує вже близько 20 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сікорський заявив в ефірі Polsat News.

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За словами польського міністра, російські генерали погрожують Польщі ядерною війною протягом двох десятиліть, а кремлівські пропагандисти роблять це постійно.

"Радянським, а тепер уже російським товаришам слід усвідомити співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що йдуть, коли погрожують нам", – наголосив Сікорський.

Глава польського МЗС визнав, що Росія має перевагу у сфері ядерного озброєння. Водночас, за його словами, війна проти України продемонструвала обмежені можливості Москви використовувати цю перевагу для досягнення своїх цілей.

"Але, як Росія переконалася на прикладі України, цю перевагу важко використати. Якби Росія могла вирішити цю війну за допомогою ядерного шантажу, вона б уже це зробила", – зазначив міністр.

Раніше, повідомляв Цензор.НЕТ. Патрушев заявив, що у разі початку Варшавою воєнних дій проти Росії Польща нібито "припинить своє існування за два-три дні". Сікорський раніше також наголошував на необхідності посилювати готовність Польщі до російських провокацій.

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