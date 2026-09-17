Уровень доверия к Зеленскому после антикоррупционных расследований практически не изменился, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

54% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 41% - не доверяют. За последний месяц показатели практически не изменились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные социологического исследования КМИС.

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Подробности

Так, в настоящее время президенту Зеленскому доверяют 54% украинцев, не доверяют - 41% (баланс доверия и недоверия - +13%).

"Кроме того, нужно учитывать, что среди 54%, доверяющих В. Зеленскому, 18% доверяют "полностью", а остальные 36% доверяют "скорее". При этом для объективности важно понимать, что среди тех, кто ему не доверяет, есть разбивка – 25% "совсем" не доверяют, а 16% не доверяют "скорее", – отметили социологи.

Также в КМИС напомнили, что в конце июля - начале августа Зеленскому доверяли 55%, не доверяли - 40%.

"То есть за последний месяц уровень доверия практически не изменился. Стоит отметить, что полевой этап этого опроса начался сразу после расследования НАБУ и САП "Форест Гамп", в результате которого была уволена заместительница руководителя Офиса Президента И. Мудрая. Также около половины интервью были проведены уже с 4 сентября, то есть после нового расследования "Карфаген" в отношении Офиса Генерального прокурора, но не охватили последующие события с 14 сентября (когда экс-генеральный прокурор попытался совершить наступление на НАБУ и САП)", - добавили там.

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Методология

Опрос проводился с 21 августа по 10 сентября 2026 года. Всего опрошено 1003 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

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