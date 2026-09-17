Рівень довіри до Зеленського після антикорупційних розслідувань майже не змінився, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

54% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, тоді як 41% - не довіряють. За останній місяць показники практично не змінилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження КМІС.

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Подробиці

Так, наразі президенту Зеленського довіряють 54% українців, не довіряють - 41% (баланс довіри-недовіри – +13%).

"Крім цього, потрібно враховувати, що серед 54%, які довіряють В. Зеленському, 18% "повністю" довіряють, а решта 36% довіряють "скоріше". При цьому для балансу важливо розуміти, що серед тих, хто не довіряє йому, є поділ – 25% "зовсім" не довіряють, а 16% не довіряють "скоріше", - зазначили соціологи.

Також у КМІС нагадали, що наприкінці липня-на початку серпня Зеленському довіряли 55%, не довіряли 40%.

"Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився. Доцільно зазначити, що польовий етап цього опитування почався одразу після розслідування НАБУ і САП "Форест Гамп", унаслідок якого була звільнена заступниця керівника Офісу Президента І. Мудра. Також близько половини інтерв’ю були проведені вже з 4 вересня, тобто після нового розслідування "Карфаген" про Офіс Генерального прокурора, але не охопило подальші події з 14 вересня (коли екс-генеральний прокурор спробував здійснити наступ на НАБУ і САП)", - додали там.

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Методологія

Опитування проводилося 21 серпня - 10 вересня 2026 року. Всього опитано 1003 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

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