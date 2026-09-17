РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13673 посетителя онлайн
Новости Дела о незаконном обогащении Незадекларированное имущество
360 7

Незаконное обогащение на сумму свыше 21 млн грн и недекларирование имущества: будут судить судью Западного апелляционного хозяйственного суда, - САП

Судью будут судить за незаконное обогащение

Прокурор САП на основании материалов досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу в отношении действующего судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Установлено, что в течение 2020–2023 годов судья приобрел в собственность элитную недвижимость в городе Львове — 4 квартиры и 2 парковочных места общей стоимостью более 21 млн грн. Чтобы скрыть состояние, судья зарегистрировал эти активы на свою тещу, бывшую жену и дочь.

Также выяснилось, что официальных доходов и сбережений судьи не хватило бы на совершение таких покупок. Кроме того, в декларациях за 2022–2025 годы судья "забыл" указать сведения об использовании арендованной квартиры и фактическом владении указанными выше активами.

Читайте также: Недостоверные данные в декларации на сумму свыше 4,5 млн грн: бывшему начальнику РТЦК во Львовской области сообщено о подозрении

Что инкриминируют

Так, действия судьи квалифицированы по следующим статьям УК Украины:

Читайте также: НАЗК проверит образ жизни председателя Хозяйственного суда Киева Босого после расследования журналистов об элитной недвижимости его семьи

Автор: 

декларация (1389) судья (2739) САП (2539)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 