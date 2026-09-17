Незаконное обогащение на сумму свыше 21 млн грн и недекларирование имущества: будут судить судью Западного апелляционного хозяйственного суда, - САП
Прокурор САП на основании материалов досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу в отношении действующего судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.
Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Установлено, что в течение 2020–2023 годов судья приобрел в собственность элитную недвижимость в городе Львове — 4 квартиры и 2 парковочных места общей стоимостью более 21 млн грн. Чтобы скрыть состояние, судья зарегистрировал эти активы на свою тещу, бывшую жену и дочь.
Также выяснилось, что официальных доходов и сбережений судьи не хватило бы на совершение таких покупок. Кроме того, в декларациях за 2022–2025 годы судья "забыл" указать сведения об использовании арендованной квартиры и фактическом владении указанными выше активами.
Что инкриминируют
Так, действия судьи квалифицированы по следующим статьям УК Украины:
- ст. 368-5 (незаконное обогащение),
- ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).
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