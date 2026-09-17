Незаконное обогащение на сумму свыше 21 млн грн и недекларирование имущества: будут судить судью Западного апелляционного хозяйственного суда, - САП

Прокурор САП на основании материалов досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по делу в отношении действующего судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

Об этом сообщает САП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Установлено, что в течение 2020–2023 годов судья приобрел в собственность элитную недвижимость в городе Львове — 4 квартиры и 2 парковочных места общей стоимостью более 21 млн грн. Чтобы скрыть состояние, судья зарегистрировал эти активы на свою тещу, бывшую жену и дочь.

Также выяснилось, что официальных доходов и сбережений судьи не хватило бы на совершение таких покупок. Кроме того, в декларациях за 2022–2025 годы судья "забыл" указать сведения об использовании арендованной квартиры и фактическом владении указанными выше активами.

Читайте также: Недостоверные данные в декларации на сумму свыше 4,5 млн грн: бывшему начальнику РТЦК во Львовской области сообщено о подозрении

Что инкриминируют

Так, действия судьи квалифицированы по следующим статьям УК Украины:

ст. 368-5 (незаконное обогащение),

ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Читайте также: НАЗК проверит образ жизни председателя Хозяйственного суда Киева Босого после расследования журналистов об элитной недвижимости его семьи