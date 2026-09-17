Незаконне збагачення на понад 21 млн грн та недекларування майна: судитимуть суддю Західного апеляційного госпсуду, - САП

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо чинного судді Західного апеляційного господарського суду.

Про це повідомляє САП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Встановлено, що протягом 2020–2023 років суддя набув у власність елітну нерухомість у місті Львові – 4 квартири та 2 паркомісця загальною вартістю понад 21 млн грн. Щоб приховати статки, суддя зареєстрував ці активи на свою тещу, колишню дружину та доньку.

Також з'ясовано, що офіційних доходів та заощаджень судді не вистачило б на здійснення таких покупок. Крім того, у деклараціях за 2022–2025 роки суддя "забув" вказати відомості про користування орендованою квартирою та фактичне володіння зазначеними вище активами.

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Що інкримінують

Так, дії судді кваліфіковані за такими статтями КК України:

ст. 368-5 (незаконне збагачення),

ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

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