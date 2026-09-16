НАЗК перевірить спосіб життя голови Госпсуду Києва Босого після розслідування журналістів щодо елітного майна його родини

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить спосіб життя голови Господарського суду Києва Вадима Босого після розслідування журналістів щодо майна його родини.

Про це повідомили у Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

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НАЗК розпочало перевірку

Агентство перевірить, наскільки задекларовані доходи судді відповідають його фактичному способу життя.

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Майно неспівмірне з доходами родичів Босого

Раніше журналісти-розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що керівник Господарського суду міста Києва Вадим Босий мешкає у приватному маєтку в селищі Лісники, що офіційно належить його доньці, та користується позашляховиком Toyota Land Cruiser Prado у топовій комплектації, який зареєстрований на його матір-пенсіонерку.

При цьому вказане майно відсутнє у фінансових звітах служителя Феміди.

Також журналісти знайшли 100-метрову квартиру на Печерську, яку доньці Босого подарувала бабуся та ще одну квартиру, оформлену на дружину Босого.

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