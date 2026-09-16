НАЗК проверит образ жизни председателя Хозяйственного суда Киева Босого после расследования журналистов относительно элитной недвижимости его семьи

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) проверит образ жизни председателя Хозяйственного суда Киева Вадима Босого после расследования журналистов, касающегося имущества его семьи.

Об этом сообщили в Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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НАЗК начало проверку

Агентство проверит, насколько задекларированные доходы судьи соответствуют его фактическому образу жизни.

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Имущество несоразмерно доходам родственников Босого

Ранее журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что руководитель Хозяйственного суда города Киева Вадим Босый проживает в частном поместье в поселке Лесники, которое официально принадлежит его дочери, и пользуется внедорожником Toyota Land Cruiser Prado в топовой комплектации, зарегистрированным на его мать-пенсионерку.

При этом указанное имущество отсутствует в финансовых отчетах служителя Фемиды.

Также журналисты обнаружили 100-метровую квартиру на Печерске, которую дочери Босого подарила бабушка, и еще одну квартиру, оформленную на жену Босого.

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