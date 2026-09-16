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Новости Незадекларированное имущество
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НАЗК проверит образ жизни председателя Хозяйственного суда Киева Босого после расследования журналистов относительно элитной недвижимости его семьи

Имущество судьи Босого проверят

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) проверит образ жизни председателя Хозяйственного суда Киева Вадима Босого после расследования журналистов, касающегося имущества его семьи.

Об этом сообщили в Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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НАЗК начало проверку 

Агентство проверит, насколько задекларированные доходы судьи соответствуют его фактическому образу жизни.

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Имущество несоразмерно доходам родственников Босого 

Ранее журналисты-расследователи Bihus.Info выяснили, что руководитель Хозяйственного суда города Киева Вадим Босый проживает в частном поместье в поселке Лесники, которое официально принадлежит его дочери, и пользуется внедорожником Toyota Land Cruiser Prado в топовой комплектации, зарегистрированным на его мать-пенсионерку.

При этом указанное имущество отсутствует в финансовых отчетах служителя Фемиды.

Также журналисты обнаружили 100-метровую квартиру на Печерске, которую дочери Босого подарила бабушка, и еще одну квартиру, оформленную на жену Босого.

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Автор: 

имущество (395) проверка (861) судья (2738) НАПК (1249) Босый Вадим (1)
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Топ комментарии
+8
Тобто, без штурхана з боку журналістів у цій державі нічого корисного не відбувається.
Це вирок державній системі.
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16.09.2026 17:48 Ответить
+5
І до ворожки не ходи - він вже давно не босий
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16.09.2026 17:47 Ответить
+4
Та шо його провіряти, він і так голий, босий і без штанів...
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16.09.2026 17:54 Ответить

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