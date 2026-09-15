НАПК провело полную проверку декларации Галущенко и обнаружило в ней признаки недостоверных сведений, - Радина
НАЗК выявило признаки недостоверных сведений в декларации бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.
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"Не прошло и полгода (прошло), как НАПК наконец провела полную проверку декларации Германа Галущенко. Официальное обращение с требованием провести такую проверку я отправила еще в январе этого года.
Вывод НАПК — в декларации Галущенко обнаружили признаки недостоверных сведений, информацию направили в НАБУ", — говорится в сообщении.
Какие нарушения выявили?
- Галущенко не задекларировал аренду арестованного дома Захарченко, в котором в ноябре 2025 года его нашли детективы НАБУ. НАПК установило, что он проживал там более половины отчетного периода, а значит, должен был это задекларировать. Галущенко объяснил НАПК , что, несмотря на судебный запрет на пользование домом, проживал там по устной договоренности с гражданином Котенко С.О., который и передал ему ключи.
- Галущенко не задекларировал квартиру площадью 220 квадратных метров в Швейцарии, в которой проживали его дети с бывшей женой, заплатив за аренду более 85 тысяч швейцарских франков (примерно 4,5 млн гривен). Сам Галущенко объяснил НАПК, что о съеме такой квартиры семьей ему якобы ничего не было известно.
- Галущенко не указал в декларации денежный подарок в размере чуть более 258 тысяч швейцарских франков (примерно 12,5 млн гривен) от гражданина Виктора Артемова на обучение своих детей в Швейцарии. В пояснениях для НАПК Галущенко отметил, что якобы не знал, что за обучение его детей платит другое лицо, и не знал, сколько стоит это обучение. НАБУ полностью опровергает эту версию в рамках уголовного производства.
"Для установления нарушений НАПК использовало, в частности, выступление Галущенко на заседании ВСК, где он изложил версию, противоречащую документам. Поэтому следует поблагодарить ВСК за предоставленную ему площадку для саморазоблачения.
НАПК должно позаботиться о том, чтобы основания для таких проверок они видели сами, а не только тогда, когда их увидели буквально все остальные", - подытожила парламентарий.
Ранее СМИ сообщили, что за Галущенко внесли 105 миллионов гривен залога из необходимых 150.
Дело Германа Галущенко
- Ранее СМИ сообщили, что Галущенко задержали при попытке пересечь границу. Впоследствии в НАБУ подтвердили, что при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас".
- Также СМИ сообщили, что Галущенко будет предъявлено подозрение после доставки в Киев.
- Галущенко сообщили о подозрении в отмывании более $112 млн.
- Галущенко обжаловал в ВАКС "незаконное задержание", однако суд оставил его под стражей.
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17 февраля экс-министра арестовали с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.
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