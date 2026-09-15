НАЗК провело повну перевірку декларації Галущенка та знайшло там ознаки недостовірних відомостей, - Радіна

НАЗК виявило ознаки недостовірних відомостей у декларації ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Не пройшло і півроку (пройшло), як НАЗК нарешті провела повну перевірку декларації Германа Галущенка. Офіційне звернення з вимогою провести таку перевірку я відправила ще у січні цього року.

Висновок НАЗК — у декларації Галущенка виявили ознаки недостовірних відомостей, інформацію направили в НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Які порушення виявили?

Галущенко не задекларував оренду арештованого будинку Захарченка, в якому в листопаді 2025 року його знайшли детективи НАБУ. НАЗК встановило, що він проживав там більше половини звітного періоду, а отже, мав це задекларувати. Галущенко пояснив НАЗК, що попри судову заборону користування будинком проживав там за усною домовленістю із громадянином Котенком С.О., який і дав йому ключі.

Галущенко не задекларував квартиру площею 220 квадратних метрів у Швейцарії, у якій проживали його діти з колишньою дружиною, сплативши за оренду понад 85 тисяч швейцарських франків (приблизно 4,5 млн гривень). Сам Галущенко пояснив НАЗК, що про оренду такої квартири родиною йому нібито нічого не було відомо.

Галущенко не відобразив у декларації грошовий подарунок розміром трохи більше 258 тисяч швейцарських франків (приблизно 12,5 млн гривень) від громадянина Віктора Артемова на навчання своїх дітей у Швейцарії. У поясненнях для НАЗК Галущенко зазначив, що нібито не знав, що за навчання його дітей сплачує інша особа, і не знав, скільки це навчання коштує. НАБУ цю версію повністю спростовує у рамках кримінального провадження.

"Для встановлення порушень НАЗК використало, зокрема, виступ Галущенка на засіданні ТСК, де він виклав версію, що суперечить документам. Тож слід подякувати ТСК за наданий йому для самовикриття майданчик.

НАЗК має подбати про те, щоб підстави для таких перевірок вони бачили самі, а на тільки тоді, коли їх побачили буквально всі інші", - підсумувала парламентарка.

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Раніше ЗМІ повідомили, що за Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави з необхідних 150.

Справа Германа Галущенка

Раніше ЗМІ повідомили, що Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Згодом у НАБУ підтвердили, що під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас".

Також ЗМІ повідомили, що Галущенку оголосять про підозру після доправлення до Києва.

Галущенку повідомили про підозру у відмиванні понад $112 млн.

Галущенко оскаржував у ВАКС "незаконне затримання", проте суд залишив його під вартою.

17 лютого ексміністра заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн грн.

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