Председатель Хозяйственного суда Киева Босый скрывает дом в Лесниках и незадекларированные активы семьи, - расследование СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Председатель Хозяйственного суда города Киева Вадим Босый проживает в частном поместье в поселке Лесники, которое официально принадлежит его дочери, и пользуется внедорожником Toyota Land Cruiser Prado в топовой комплектации, зарегистрированным на его мать-пенсионерку. При этом указанное имущество отсутствует в финансовых отчетах служителя Фемиды.
Об этом говорится в материале журналистов-расследователей Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о судье?
Босый возглавляет Киевский хозсуд с 2023 года, до этого несколько лет он здесь был заместителем председателя, а до того — просто судьей. Широкой общественности он стал известен благодаря так называемым "пленкам Вовка", на которых последний рассказывает, что "Босый Вадик" приезжал за инструкциями по делу Коломойского — после чего судья Босый действительно удовлетворил иск олигарха против НБУ о не взыскании лично с него 9 млрд грн банковских гарантий.
Имущество судьи
Как удалось выяснить журналистам, Босый проживает в частном доме в с. Лесники под Киевом. По актуальным ценам его стоимость может составлять 350 тыс. долл. без ремонта. Недвижимость оформлена на дочь Босого Ирину. Официально она в 2024 году приобрела земельный участок, а в 2026 году зарегистрировала на нем дом — хотя на дату покупки земли, согласно спутниковым снимкам, дом уже стоял.
Если стоимость участка еще как-то "натягивалась" на официальные доходы дочери, то рыночная стоимость дома — нет. Не покрывали ее и сбережения самого судьи с женой.
Помимо дома на дочь судьи также оформлена квартира на Печерске площадью более 100 квадратных метров. Ее подарила бабушка — мать судьи Босого — у которой журналисты не обнаружили соизмеримых официальных доходов.
Еще одна квартира на Печерске, в ЖК JackHouse (премиум-класс), оформлена на супругу Босого. Она инвестировала в ЖК на этапе строительства в 2017 году, не имея официальных соразмерных доходов. На тот момент женщина была разведена с судьей, и он не указывал ее в декларации. Она получила квартиру от застройщика в 2018 году, однако оформила ее на себя только в 2019-м. Интересно, что именно в 2018 году Вадим Босый проходил аттестацию в ВККС. Только после того, как судья получил положительное решение Комиссии, женщина оформила на себя квартиру, а также приобретенные ранее на имя ее матери парковочные места. После этого Босый снова внес ее в декларацию как супругу.
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Напрклад, ще одне зелене лайно, так би мовити "патріот":
Знайомтесь: На фото зліва - Владислав Власюк радник-уповноважений Президента України з питань санкційної політики. За часів СРСР таких людей називали "многостаночниками" або ударниками соцвиробництва! Владислав працює на трьох роботах одразу: в офісі Зеленського, викладає в "КИЇВСЬКА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ" Мілованова та член Наглядової ради "Сенс-банку". Мало кому так пощастило! Особливо із зарплатою: у ОП Власюк отримує на рік 800 тис. грн., у школі Мілованова 2 млн 800 тис на рік та 5 млн 800 тис на рік, як член Наглядової ради державного банку. А ви кажете, що в Україні маленькі зарплати! Разом майже 10 млн грн на рік! Висновок: треба більше працювати! Статки батька - Віктора Власюк, що тривалий час очолював Вінницьку обласну МСЕК (на фото справа) більш ніж пристойні. Журналісти встановили значні обсяги нерухомості та дорогого майна - зокрема 13 квартир (в Києві, включаючи елітне житло площею 260 кв. м на вул. Інститутській), маєток у Козині та 3 автомобіля Tesla. (Сергій Погребецький)
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