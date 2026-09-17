Из-за атаки РФ на Украину в Польше второй день подряд приостанавливают работу аэропортов

В Польше второй день подряд временно ограничивали работу аэропортов из-за российских атак на Украину. 17 сентября польские военные подняли истребители из-за реактивного беспилотника, который приблизился к границе страны, а аэропорты Люблина и Жешува приостановили полеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24, об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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По данным польских военных, истребители поднялись в воздух из-за приближения к границе реактивного беспилотника, задействованного во время российского удара по западной части Украины. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки также были приведены в состояние готовности.

Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили предупреждение об угрозе воздушного удара. В Люблине и Жешуве раздавались сирены. На время работы военной авиации аэропорты этих городов приостановили операции. Примерно через час ограничения отменили, а польские военные сообщили о завершении операции. Воздушное пространство Польши не было нарушено.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, спикер Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что взрыв зафиксировали примерно в четырех километрах от польской границы – на территории Украины. По предварительной информации польских военных, дрон мог быть сбит или поразить цель, не пересекая польскую границу. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что оперативный командующий заранее дал разрешение на применение оружия и польские военные были готовы сбить объект в случае необходимости.

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