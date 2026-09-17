Через атаку РФ на Україну у Польщі другий день поспіль призупиняли роботу аеропортів

У Польщі другий день поспіль тимчасово обмежували роботу аеропортів через російські атаки на Україну. 17 вересня польські військові підняли винищувачі через реактивний безпілотник, який наблизився до кордону країни, а аеропорти Любліна та Жешува призупинили польоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24, про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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За даними польських військових, винищувачі підняли через наближення до кордону реактивного безпілотника, задіяного під час російського удару по західній частині України. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки також привели у готовність.

Мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали попередження про загрозу повітряного удару. У Любліні та Жешуві лунали сирени. На час роботи військової авіації аеропорти цих міст призупинили операції. Приблизно через годину обмеження скасували, а польські військові повідомили про завершення операції. Повітряний простір Польщі порушений не був.

Нагадаємо, як раніше інформував Цензор.НЕТ, речник Оперативного командування ЗС Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що вибух зафіксували приблизно за чотири кілометри від польського кордону – на території України. За попередньою інформацією польських військових, дрон міг бути збитий або влучити в ціль, не перетнувши польського кордону. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що оперативний командувач заздалегідь надав дозвіл на застосування зброї і польські військові були готові збити об'єкт у разі необхідності.

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