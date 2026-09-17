РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13624 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
143 11

ЕС мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины, продолжается работа над выделением этих средств, - Каллас

Каллас о помощи Украине

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины, и она работает над этим совместно с государствами-членами.

Об этом она сказала в речи перед Европейским парламентом 16 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Каллас отметила, что эти средства могут быть выделены из Европейского фонда мира.

"Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине. Наиболее очевидным и неотложным решением со стороны ЕС является использование финансирования, доступного в рамках Европейского фонда мира. Мы могли бы выделить еще 1 млрд евро новых средств на военную поддержку. Я работаю с государствами-членами над выделением этих средств", - сказала она.

Читайте также: Кредит в 90 млрд евро покроет лишь две трети потребностей Украины в 2026–2027 гг., - Еврокомиссия

Помощь Украине

Каллас добавила, что ЕС и его государства-члены уже предоставили Украине военную помощь на сумму более 78 млрд евро. А в целом сумма европейской поддержки Украины с начала полномасштабной войны составляет 220 млрд евро.

Кроме того, кредит в поддержку Украины предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млн млрд евро запланированы именно на военную помощь. Из них Украина получила 8,35 млрд евро, в частности на закупку ракет для Patriot.

Читайте также: "Откройте глаза - единственным препятствием для мира является Россия", - Каллас в Европарламенте

Автор: 

помощь (8703) Евросоюз (18905) Каллас Кая (489)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Схоже питання куди поділися попередні мільярди, у ЄС більше не виникає
показать весь комментарий
17.09.2026 16:29 Ответить
+1
На неделю хватит.
показать весь комментарий
17.09.2026 16:22 Ответить
+1
ЄС міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України
якби була би хоч мала надія
що Зебанда ці гроші не поцупить
показать весь комментарий
17.09.2026 16:25 Ответить

Загрузка...

 
 