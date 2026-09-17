ЕС мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины, продолжается работа над выделением этих средств, - Каллас

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины, и она работает над этим совместно с государствами-членами.

Об этом она сказала в речи перед Европейским парламентом 16 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Каллас отметила, что эти средства могут быть выделены из Европейского фонда мира.

"Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине. Наиболее очевидным и неотложным решением со стороны ЕС является использование финансирования, доступного в рамках Европейского фонда мира. Мы могли бы выделить еще 1 млрд евро новых средств на военную поддержку. Я работаю с государствами-членами над выделением этих средств", - сказала она.

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Помощь Украине

Каллас добавила, что ЕС и его государства-члены уже предоставили Украине военную помощь на сумму более 78 млрд евро. А в целом сумма европейской поддержки Украины с начала полномасштабной войны составляет 220 млрд евро.

Кроме того, кредит в поддержку Украины предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млн млрд евро запланированы именно на военную помощь. Из них Украина получила 8,35 млрд евро, в частности на закупку ракет для Patriot.

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