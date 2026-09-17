ЕС мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины, продолжается работа над выделением этих средств, - Каллас
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз мог бы выделить еще 1 млрд евро на военную поддержку Украины, и она работает над этим совместно с государствами-членами.
Об этом она сказала в речи перед Европейским парламентом 16 сентября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Подробности
Каллас отметила, что эти средства могут быть выделены из Европейского фонда мира.
"Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине. Наиболее очевидным и неотложным решением со стороны ЕС является использование финансирования, доступного в рамках Европейского фонда мира. Мы могли бы выделить еще 1 млрд евро новых средств на военную поддержку. Я работаю с государствами-членами над выделением этих средств", - сказала она.
Помощь Украине
Каллас добавила, что ЕС и его государства-члены уже предоставили Украине военную помощь на сумму более 78 млрд евро. А в целом сумма европейской поддержки Украины с начала полномасштабной войны составляет 220 млрд евро.
Кроме того, кредит в поддержку Украины предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млн млрд евро запланированы именно на военную помощь. Из них Украина получила 8,35 млрд евро, в частности на закупку ракет для Patriot.
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якби була би хоч мала надія
що Зебанда ці гроші не поцупить