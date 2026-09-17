ЄС міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України, триває робота над виділенням цих грошей, - Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України, і вона працює над цим із державами-членами.

Про це вона сказала у промові перед Європейським парламентом 16 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

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Подробиці

Каллас зазначила, що ці кошти можуть виділити із Європейського фонду миру.

"Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні. Найбільш очевидним і негайним рішенням з боку ЄС є використання фінансування, доступного в рамках Європейського фонду миру. Ми могли б виділити ще 1 млрд євро нових коштів на військову підтримку. Я працюю з державами-членами над виділенням цих грошей", – сказала вона.

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Допомога Україні

Каллас додала, що ЄС та його держави-члени уже надали Україні військову допомогу на суму понад 78 млрд євро. А загалом сума європейської підтримки України з початку повномасштабної війни становить 220 млрд євро.

Також кредит на підтримку України передбачає виділення 90 млрд євро протягом двох років, з яких 60 млн млрд євро заплановані саме під військову допомогу. З них Україна отримала 8,35 млрд євро, зокрема на придбання ракет для Patriot.

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