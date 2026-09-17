ЄС міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України, триває робота над виділенням цих грошей, - Каллас
Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що Євросоюз міг би виділити ще 1 млрд євро на військову підтримку України, і вона працює над цим із державами-членами.
Про це вона сказала у промові перед Європейським парламентом 16 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".
Подробиці
Каллас зазначила, що ці кошти можуть виділити із Європейського фонду миру.
"Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні. Найбільш очевидним і негайним рішенням з боку ЄС є використання фінансування, доступного в рамках Європейського фонду миру. Ми могли б виділити ще 1 млрд євро нових коштів на військову підтримку. Я працюю з державами-членами над виділенням цих грошей", – сказала вона.
Допомога Україні
Каллас додала, що ЄС та його держави-члени уже надали Україні військову допомогу на суму понад 78 млрд євро. А загалом сума європейської підтримки України з початку повномасштабної війни становить 220 млрд євро.
Також кредит на підтримку України передбачає виділення 90 млрд євро протягом двох років, з яких 60 млн млрд євро заплановані саме під військову допомогу. З них Україна отримала 8,35 млрд євро, зокрема на придбання ракет для Patriot.
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якби була би хоч мала надія
що Зебанда ці гроші не поцупить