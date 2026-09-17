С начала сентября из Донецкой области выехали почти 11 тысяч человек, более 4 тысяч детей остаются в области, - ОВА

С начала сентября с подконтрольной Украине территории Донецкой области самостоятельно выехали или были эвакуированы 10,9 тыс. жителей. В настоящее время в регионе остаются 84,5 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой ОВА.

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По данным областной администрации, больше всего людей сейчас остается в Славянской громаде – более 33 тыс. жителей, а также в Краматорской – почти 25 тыс. В Дружковской громаде с начала сентября численность населения сократилась на 740 человек – сейчас там находятся около 1,9 тыс. жителей.

Больше всего детей остается в Славянской громаде – 1920, а также в Краматорской – 1032.

По состоянию на 15 сентября в восьми населенных пунктах, где продолжается принудительная эвакуация семей с детьми, находились еще 387 детей. В частности, в отдельных населенных пунктах Краматорской громады и районах Краматорска оставались 203 ребенка, в отдельных районах Славянска – 139, в Святогорской громаде – 45.

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К территориям, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, также добавили Новодонецкую громаду – оттуда необходимо вывезти еще 51 ребенка. Зону эвакуации расширили и на другие районы Славянска и населенные пункты Славянской и Святогорской громад.

С начала сентября из зон принудительной эвакуации уже вывезли 246 детей: 194 – из Краматорской громады, 34 – из Славянской, 16 – из Святогорской и двух – из Новодонецкой.

В то же время продолжается централизованное бесплатное расселение жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины. В течение первых 16 дней сентября эвакуированных принимали 15 областей. Больше всего людей разместили в Житомирской области – 164.

Всего бесплатным жильем за этот период обеспечили 318 эвакуированных, среди которых 98 маломобильных людей.

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