Обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке расширяют в трех громадах Донетчины
В Донецкой области расширяют зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке.
Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Где расширена эвакуация детей
Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой громад.
Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.
Сопровождение во время эвакуации
Как отмечается, людей будут сопровождать на всех этапах — от выезда до приемного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах.
"Все решения принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей. Прошу родителей не медлить и не подвергать детей опасности", — подчеркнул глава ОГА.
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