Обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке расширяют в трех громадах Донетчины

В Донецкой области расширяют зону обязательной эвакуации детей в принудительном порядке.

Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Где расширена эвакуация детей

Речь идет об отдельных населенных пунктах Святогорской, Славянской и Новодонецкой громад.

Эвакуация будет проводиться в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. К работе привлечены местные военные администрации, полиция, спасатели и служба по делам детей.

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Сопровождение во время эвакуации

Как отмечается, людей будут сопровождать на всех этапах — от выезда до приемного пункта и дальнейшего размещения в более безопасных регионах.

"Все решения принимаем с одной целью — не допустить новых жертв среди детей. Прошу родителей не медлить и не подвергать детей опасности", — подчеркнул глава ОГА.

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