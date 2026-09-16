Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб розширюють у трьох громадах Донеччини

У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де розширено евакуацію дітей

Йдеться про окремі населені пункти населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

Також читайте: Через посилення російських обстрілів Краматорська та Слов’янська побільшало охочих евакуюватися

Супровід під час евакуації

Як зазначається, людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - наголосив голова ОВА.

Також читайте: У Святогірській громаді залишаються 1087 людей: РФ щодня атакує напрямок десятками авіабомб