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Новини Евакуація з Донеччини
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Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб розширюють у трьох громадах Донеччини

Евакуація дітей на Донеччині

У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Де розширено евакуацію дітей

Йдеться про окремі населені пункти населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.

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Супровід під час евакуації

Як зазначається, людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - наголосив голова ОВА.

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Автор: 

діти (5770) евакуація (2608) Донецька область (11828) Краматорський район (1506) Новодонецьке (17) Святогірськ (23) Слов’янськ (898)
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