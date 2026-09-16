Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб розширюють у трьох громадах Донеччини
У Донецькій області розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.
Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Де розширено евакуацію дітей
Йдеться про окремі населені пункти населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад.
Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служба у справах дітей.
Супровід під час евакуації
Як зазначається, людей супроводжуватимуть на всіх етапах — від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах.
"Усі рішення ухвалюємо з однією метою — не допустити нових жертв серед дітей. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - наголосив голова ОВА.
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