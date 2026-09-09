Через посилення російських обстрілів Краматорська та Слов’янська побільшало охочих евакуюватися

Після посилення російських обстрілів Краматорська та Слов’янська на Донеччині приблизно на 10% зросла кількість людей, які хочуть евакуюватися. Водночас, попри інтенсивність атак РФ, масового зростання кількості охочих залишити небезпечні райони поки немає.

Про це журналістам розповів представник гуманітарної місії "Проліска" в Донецькій області Євген Ткачов, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, нині евакуаційні екіпажі здебільшого вивозять людей старшого віку, маломобільних мешканців та тих, хто не може самостійно залишити небезпечні райони.

Для цього використовують мікроавтобуси, автомобілі швидкої допомоги та броньований транспорт. Людей із Краматорська та Слов’янська доправляють до транзитного центру в Лозовій, звідки вони можуть вирушити до безпечніших регіонів.

Окремо організована медична евакуація – людей, які потребують допомоги, перевозять автомобілями швидкої під наглядом медиків.

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"Проліска" також адресно вивозить родини з дітьми разом із їхніми речами. За словами Ткачова, щодня таким чином евакуюють приблизно 5–6 дітей із батьками.

Нова броньована машина дозволяє екіпажам заїжджати до районів Краматорська та Слов’янська, розташованих ближче до лінії фронту. Лише за перший тиждень її використання один з екіпажів вивіз близько 120 людей, приблизно дві третини з яких були маломобільними.

Після евакуації людям допомагають знайти тимчасове або тривале житло. Літніх та маломобільних мешканців можуть розміщувати у пансіонатах, хоспісах, лікарнях та інших спеціалізованих закладах. Тих, кому одразу немає куди їхати, тимчасово залишають у транзитному центрі в Лозовій та допомагають із подальшим розселенням.

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