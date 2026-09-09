Из-за усиления российских обстрелов Краматорска и Славянска возросло число желающих эвакуироваться

После усиления российских обстрелов Краматорска и Славянска в Донецкой области число людей, желающих эвакуироваться, выросло примерно на 10 %. В то же время, несмотря на интенсивность атак РФ, массового роста числа желающих покинуть опасные районы пока не наблюдается.

Об этом журналистам рассказал представитель гуманитарной миссии "Пролиска" в Донецкой области Евгений Ткачев, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в настоящее время эвакуационные экипажи в основном вывозят пожилых людей, маломобильных жителей и тех, кто не может самостоятельно покинуть опасные районы.

Для этого используются микроавтобусы, автомобили скорой помощи и бронированный транспорт. Людей из Краматорска и Славянска доставляют в транзитный центр в Лозовой, откуда они могут отправиться в более безопасные регионы.

Отдельно организована медицинская эвакуация — людей, нуждающихся в помощи, перевозят на машинах скорой помощи под наблюдением медиков.

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"Пролиска" также адресно вывозит семьи с детьми вместе с их вещами. По словам Ткачева, ежедневно таким образом эвакуируют примерно 5–6 детей с родителями.

Новая бронированная машина позволяет экипажам заезжать в районы Краматорска и Славянска, расположенные ближе к линии фронта. Только за первую неделю ее использования один из экипажей вывез около 120 человек, примерно две трети из которых были маломобильными.

После эвакуации людям помогают найти временное или долгосрочное жилье. Пожилых и маломобильных жителей могут размещать в пансионатах, хосписах, больницах и других специализированных учреждениях. Тех, кому сразу некуда ехать, временно оставляют в транзитном центре в Лозовой и помогают с дальнейшим расселением.

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