З початку вересня з Донеччини виїхали майже 11 тисяч людей, понад 4 тисячі дітей залишаються в області, - ОВА

З початку вересня з підконтрольної Україні території Донеччини самостійно виїхали або були евакуйовані 10,9 тис. жителів. Наразі в регіоні залишаються 84,5 тис. людей, зокрема понад 4 тис. дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій ОВА.

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За даними обладміністрації, найбільше людей нині залишається у Слов’янській громаді – понад 33 тис. жителів, а також у Краматорській – майже 25 тис. У Дружківській громаді з початку вересня кількість населення скоротилася на 740 осіб – зараз там перебувають близько 1,9 тис. мешканців.

Найбільше дітей залишається у Слов’янській громаді – 1920, а також у Краматорській – 1032.

Станом на 15 вересня у восьми населених пунктах, де триває примусова евакуація родин із дітьми, перебували ще 387 дітей. Зокрема, в окремих населених пунктах Краматорської громади та районах Краматорська залишалися 203 дитини, в окремих районах Слов’янська – 139, у Святогірській громаді – 45.

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До територій, де проводять примусову евакуацію родин із дітьми, також додали Новодонецьку громаду – звідти необхідно вивезти ще 51 дитину. Зону евакуації розширили й на інші райони Слов’янська та населені пункти Слов’янської і Святогірської громад.

З початку вересня із зон примусової евакуації вже вивезли 246 дітей: 194 – із Краматорської громади, 34 – зі Слов’янської, 16 – зі Святогірської та двох – із Новодонецької.

Водночас триває централізоване безкоштовне розселення жителів Донеччини у безпечніших регіонах України. Протягом перших 16 днів вересня евакуйованих приймали 15 областей. Найбільше людей розмістили на Житомирщині – 164.

Загалом безкоштовним житлом за цей період забезпечили 318 евакуйованих, серед яких 98 маломобільних людей.

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