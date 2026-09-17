В России 19-летнюю девушку приговорили к 7 годам колонии за попытку выехать в Украину и вступить в ВСУ

В России 19-летнюю уроженку Иркутска приговорили к семи годам колонии общего режима за попытку выехать в Украину с целью заключения контракта на службу в Вооруженных силах Украины. Ее признали виновной в подготовке к "государственной измене" и участии в деятельности организации, которую в РФ считают "террористической".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

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По версии российского следствия, в августе 2025 года девушка заполнила анкету для вступления в запрещенную в РФ организацию, после чего переписывалась по поводу выезда из России в Украину. Российская сторона утверждает, что в дальнейшем она планировала заключить контракт с ВСУ.

В том же месяце девушку задержали. Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима и ещё одному году ограничения свободы после отбытия основного наказания.

Российские СМИ также сообщают, что вместе с девушкой летом 2025 года задержали её 55-летнего отца. Сначала обоих поместили под административный арест по делам о мелком хулиганстве, а впоследствии - в СИЗО.

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В августе 2026 года мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за "государственную измену" и причастность к организации, которую российские власти называют "террористической". Первые три года он должен провести в тюрьме, остаток срока - в колонии строгого режима. Также ему назначили год ограничения свободы.

По утверждению российского следствия, мужчина установил связь с представителями этой организации и выполнял их задания. ФСБ заявляла, что отца и дочь задержали в Сочи, а контактировать с представителем украинской стороны они якобы начали во время пребывания в Абхазии.

По сообщению ФСБ, мужчина заявил, что хотел уехать воевать на стороне Украины, однако не смог покинуть Россию из-за долгов. Также он якобы сказал, что передавал координаты российской ПВО. Российские силовики утверждали, что задержанные собирали информацию о военнослужащих ВС РФ.

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