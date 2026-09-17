У Росії 19-річну дівчину засудили до 7 років колонії за спробу виїхати в Україну та вступити до лав ЗСУ

У Росії 19-річну уродженку Іркутська засудили до семи років колонії загального режиму за спробу виїхати в Україну, щоб надалі укласти контракт на службу у Збройних силах України. Її визнали винною у підготовці до "державної зради" та участі в діяльності організації, яку в РФ вважають "терористичною".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на прокуратуру Краснодарського краю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За версією російського слідства, у серпні 2025 року дівчина заповнила анкету для вступу до забороненої в РФ організації, після чого листувалася щодо виїзду з Росії в Україну. Російська сторона стверджує, що надалі вона планувала укласти контракт із ЗСУ.

Того ж місяця дівчину затримали. Суд призначив їй сім років колонії загального режиму та ще один рік обмеження волі після відбування основного покарання.

Російські ЗМІ також повідомляють, що разом із дівчиною влітку 2025 року затримали її 55-річного батька. Спочатку обох відправили під адміністративний арешт у справах про дрібне хуліганство, а згодом – до СІЗО.

Також читайте: Окупанти засудили 69-річну жительку Токмака до 12 років колонії за донати ЗСУ. ВIДЕО

У серпні 2026 року чоловіка засудили до 18 років позбавлення волі за "державну зраду" та причетність до організації, яку російська влада називає "терористичною". Перші три роки він має провести у в’язниці, решту терміну – в колонії суворого режиму. Також йому призначили рік обмеження волі.

За твердженням російського слідства, чоловік встановив зв’язок із представниками цієї організації та виконував їхні завдання. ФСБ заявляла, що батька й доньку затримали в Сочі, а контактувати з представником української сторони вони нібито почали під час перебування в Абхазії.

За повідомленням ФСБ, чоловік заявив, що хотів виїхати воювати на боці України, однак не зміг залишити Росію через борги. Також він нібито сказав, що передавав координати російської ППО. Російські силовики стверджували, що затримані збирали інформацію про військовослужбовців ЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родину херсонців окупанти кинули за ґрати за підтримку України: чоловіку дали 16 років, його дружині - 12