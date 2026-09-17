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Новости Атака беспилотников
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Россия продолжает атаковать Украину реактивными и ударными БПЛА вечером 17 сентября: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Россия продолжает атаковать Украину ударными БПЛА

Вечером 17 сентября российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В Украине объявлена воздушная тревога

В 19:16 — Киевская область: реактивный БПЛА курсом на Переяслав.

В 19:20 — реактивный БПЛА из акватории Черного моря на юг Одесской области (Татарбунары).

В 19:26 — Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Котельвы. Черкасская область: реактивный БПЛА курсом на Смилу.

В 19:28 — Одесская область: реактивные БПЛА на Сарату, Черноморск.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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