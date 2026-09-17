Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА увечері 17 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Увечері 17 вересня російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
В Україні оголошено повітряну тривогу
О 19:16 - Київщина: реактивний БпЛА курсом на Переяслав.
О 19:20 - Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря на південь Одещини (Татарбунари).
О 19:26 - Полтавщина: реактивний БпЛА в напрямку Котельви. Черкащина: реактивний БпЛА курсом на Смілу.
О 19:28 - Одещина: реактивні БпЛА на Сарату, Чорноморськ.
Оновлена інформація
О 19:41 - Черкащина: ударний БпЛА в р-ні Кременчуцького водосховища у напрямку Черкас.
О 19:47 - Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
О 19:48 - Реактивний БпЛА на Маяки (Одещина) курс північний.
О 19:54 - Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
О 20:00 - Реактивний БпЛА в р-ні Городище (Черкащина) курс південно-західний.
О 20:04 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
О 20:24 - Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
О 20:27 - КАБи на Сумщину та Донеччину.
О 20:29 - Реактивний БпЛА у напрямку Сарата з акваторії Чорного моря.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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