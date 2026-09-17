17-летний юноша подорвался на взрывоопасном предмете на Сумщине
В Ворожбянской общине Сумской области 17-летний юноша подорвался на взрывоопасном предмете. Юношу с травмами госпитализировали, в настоящее время его состояние стабильное.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
"Это произошло в Ворожбянской громаде. Сейчас юноша с травмами находится в больнице, его состояние стабильное, медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Григоров призвал жителей Сумской области быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1645 гражданских лиц. Среди них 170 детей и 1475 взрослых.
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