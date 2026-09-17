17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі на Сумщині

У Ворожбянській громаді на Сумщині 17-річний хлопець підірвався на вибухонебезпечному предметі. Юнака з травмами госпіталізували, наразі його стан стабільний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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"Це сталось у Ворожбянській громаді. Наразі юнак з травмами у лікарні, його стан стабільний, медики надають необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Григоров закликав жителів Сумщини бути уважними та не наближатися до підозрілих предметів.

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Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1645 цивільних осіб. Серед них 170 дітей та 1475 дорослих.