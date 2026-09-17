Rheinmetall сможет производить до 400 Skyranger в год с конца 2027 года

Немецкая оружейная компания Rheinmetall сможет производить до 400 мобильных противодроновых систем ПВО Skyranger ежегодно, начиная с конца 2027 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Наши специалисты работают над этим круглосуточно, и, как вам известно, производственные мощности в сегменте Skyranger существенно наращиваются. Начиная с конца следующего года, мы будем выпускать (или сможем выпускать) до 400 единиц в год. Поэтому я действительно не вижу никаких оснований для беспокойства", - отметил он.

Читайте: Украина заказала у Rheinmetall снаряды на десятки миллионов евро, - Reuters

Серийные поставки Skyranger начнутся в 2027 году

По словам Паппергера, согласно заключенным контрактам компания должна начать серийные поставки Skyranger уже в 2027 году.

"Да, что касается Skyranger - этот вопрос действительно постоянно поднимается. Согласно контракту, мы должны начать серийные поставки Skyranger в 2027 году. Это произойдет, пока мы сталкиваемся лишь с минимальными задержками", - добавил он.

Rheinmetall модернизирует шасси, радары и ракеты для Skyranger

Генеральный директор Rheinmetall отметил, что в настоящее время есть "ряд технологий, которые нам необходимо обновить: шасси, радиолокационные системы и ракеты, подлежащие интеграции".

"Однако я твердо убежден, что вместе с BAAINBw (Федеральное управление снабжения, информационных технологий и технической поддержки Бундесвера — ред.) и министерством (обороны - ред.) мы найдем удачное решение в этой сфере", - сказал Паппергер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall будет серийно производить дроны-камикадзе с дальностью до 100 км