Rheinmetall сможет производить до 400 Skyranger в год с конца 2027 года
Немецкая оружейная компания Rheinmetall сможет производить до 400 мобильных противодроновых систем ПВО Skyranger ежегодно, начиная с конца 2027 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Euronews заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
"Наши специалисты работают над этим круглосуточно, и, как вам известно, производственные мощности в сегменте Skyranger существенно наращиваются. Начиная с конца следующего года, мы будем выпускать (или сможем выпускать) до 400 единиц в год. Поэтому я действительно не вижу никаких оснований для беспокойства", - отметил он.
Серийные поставки Skyranger начнутся в 2027 году
По словам Паппергера, согласно заключенным контрактам компания должна начать серийные поставки Skyranger уже в 2027 году.
"Да, что касается Skyranger - этот вопрос действительно постоянно поднимается. Согласно контракту, мы должны начать серийные поставки Skyranger в 2027 году. Это произойдет, пока мы сталкиваемся лишь с минимальными задержками", - добавил он.
Rheinmetall модернизирует шасси, радары и ракеты для Skyranger
Генеральный директор Rheinmetall отметил, что в настоящее время есть "ряд технологий, которые нам необходимо обновить: шасси, радиолокационные системы и ракеты, подлежащие интеграции".
"Однако я твердо убежден, что вместе с BAAINBw (Федеральное управление снабжения, информационных технологий и технической поддержки Бундесвера — ред.) и министерством (обороны - ред.) мы найдем удачное решение в этой сфере", - сказал Паппергер.
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