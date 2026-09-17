Rheinmetall зможе виробляти до 400 Skyranger на рік із кінця 2027 року

Німецька збройова компанія Rheinmetall зможе виробляти до 400 мобільних протидронових систем ППО Skyranger щороку, починаючи з кінця 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Euronews сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

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"Наші фахівці працюють над цим цілодобово, і, як вам відомо, виробничі потужності в сегменті Skyranger суттєво нарощуються. Починаючи з кінця наступного року, ми випускатимемо (або зможемо випускати) до 400 одиниць на рік. Тож я справді не бачу жодних підстав для занепокоєння", - зазначив він.

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Серійні поставки Skyranger стартують у 2027 році

За словами Паппергера, згідно з укладеними контрактами компанія має розпочати серійне постачання Skyranger вже у 2027 році.

"Так, щодо Skyranger - це питання справді постійно порушується. Згідно з контрактом, ми маємо розпочати серійне постачання Skyranger у 2027 році. Це відбудеться, наразі ми стикаємося лише з мінімальними затримками", - додав він.

Rheinmetall модернізує шасі, радари та ракети для Skyranger

Генеральний директор Rheinmetall зауважив, що нині є "низка технологій, які нам потрібно оновити: шасі, радарні системи та ракети, що підлягають інтеграції".

"Однак я твердо переконаний, що разом із BAAINBw (Федеральне управління обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу – ред.) і міністерством (оборони – ред.) ми знайдемо вдале рішення в цій сфері", - сказав Паппергер.

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