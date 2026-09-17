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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны повредили ключевую установку Ярославского НПЗ: предприятие остановило переработку, - Reuters

Атака дронов на Ярославль: горит нефтеперерабатывающий завод

Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть Ярославнефтеоргсинтез" 17 сентября приостановил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомлённых собеседников.

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По данным источников, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3, мощность которой составляет 17 140 тонн в сутки, что соответствует примерно 40% общей мощности переработки предприятия.

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Нефтеперерабатывающий завод имеет еще две установки первичной переработки:

  • АТ-4 с номинальной мощностью 11 430 тонн в сутки (27 % общей мощности) и
  • АВТ-4 мощностью 14 300 тонн в сутки (33% общей мощности).

По словам источников, установка АВТ-4 уже находилась на ремонте после повреждений, полученных во время предыдущей атаки беспилотников 28 августа.

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Участники рынка рассказали, что в четверг топливо, произведенное Ярославским нефтеперерабатывающим заводом, не выставлялось на продажу на внутренней товарной бирже.

Автор: 

Ярославская область РФ (39)
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