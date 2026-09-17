Дроны повредили ключевую установку Ярославского НПЗ: предприятие остановило переработку, - Reuters
Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть Ярославнефтеоргсинтез" 17 сентября приостановил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомлённых собеседников.
По данным источников, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3, мощность которой составляет 17 140 тонн в сутки, что соответствует примерно 40% общей мощности переработки предприятия.
Нефтеперерабатывающий завод имеет еще две установки первичной переработки:
- АТ-4 с номинальной мощностью 11 430 тонн в сутки (27 % общей мощности) и
- АВТ-4 мощностью 14 300 тонн в сутки (33% общей мощности).
По словам источников, установка АВТ-4 уже находилась на ремонте после повреждений, полученных во время предыдущей атаки беспилотников 28 августа.
Участники рынка рассказали, что в четверг топливо, произведенное Ярославским нефтеперерабатывающим заводом, не выставлялось на продажу на внутренней товарной бирже.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль