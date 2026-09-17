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Двое раненых и пожар: враг атаковал Днепр
Вечером 17 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара возник пожар, два человека получили ранения
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
- Враг атаковал Днепр.
- Возник пожар.
- Двое человек получили ранения. Они находятся под наблюдением врачей.
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