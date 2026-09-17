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Новости Атака на Днепр
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Двое раненых и пожар: враг атаковал Днепр

Удар РФ по Днепру

Вечером 17 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате вражеского удара возник пожар, два человека получили ранения

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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  • Враг атаковал Днепр.
  • Возник пожар.
  • Двое человек получили ранения. Они находятся под наблюдением врачей.

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Днепр (4806) Днепропетровская область (5715) Днепровский район (491)
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