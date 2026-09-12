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Враг третий раз атаковал предприятие в Днепре
Сегодня, 12 сентября, российские войска нанесли третий удар по предприятию в Днепре.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг снова атаковал Днепр. В третий раз за сегодня россияне нанесли удар по тому же предприятию", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что россияне атаковали это же предприятие ночью и утром.
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