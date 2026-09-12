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Новости Атака на Днепр
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Враг третий раз атаковал предприятие в Днепре

Удар по Днепру

Сегодня, 12 сентября, российские войска нанесли третий удар по предприятию в Днепре.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг снова атаковал Днепр. В третий раз за сегодня россияне нанесли удар по тому же предприятию", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что россияне атаковали это же предприятие ночью и утром.

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Днепр (4800) обстрел (35369) Днепропетровская область (5706) Днепровский район (485)
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