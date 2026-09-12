УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14643 відвідувача онлайн
Новини Атака на Дніпро
382 1

Ворог втретє атакував підприємство в Дніпрі

Удар по Дніпру

Сьогодні, 12 вересня, російські війська завдали третього удару по підприємству у Дніпрі.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Ворог знову атакував Дніпро. Втретє за сьогодні росіяни вдарили по тому самому підприємству", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Також читайте: Ворог завдав ракетного удару по "АрселорМіттал Кривий Ріг": загинули двоє працівників, є поранені

Що передувало

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували це саме підприємство вночі та вранці.

Також дивіться: Атака РФ на Дніпро: у лікарні помер поранений чоловік

Автор: 

Дніпро (3165) обстріл (36677) Дніпропетровська область (5268) Дніпровський район (496)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 