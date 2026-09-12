Ворог втретє атакував підприємство в Дніпрі

Сьогодні, 12 вересня, російські війська завдали третього удару по підприємству у Дніпрі.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог знову атакував Дніпро. Втретє за сьогодні росіяни вдарили по тому самому підприємству", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували це саме підприємство вночі та вранці.

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