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Новини Фото Атака на Дніпро
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Атака РФ на Дніпро: у лікарні помер поранений чоловік

У лікарні помер 61-річний чоловік, який дістав поранень під час атаки росіян на Дніпро 11 вересня.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Пораненого врятувати не вдалось

За його словами, медики понад 12 годин боролися за його життя. Та поранення виявилися надто важкими.

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Стан постраждалих

Також зазначається, що у лікарнях наразі залишаються семеро поранених. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі отримують необхідну допомогу.

Загалом через ворожий удар допомога лікарів знадобилася 18 людям.

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Як повідомлялося, 11 вересня росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа, поранення дістали 12 осіб.

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Дніпро (3165) обстріл (36677) жертва (324) Дніпропетровська область (5268) Дніпровський район (496)
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