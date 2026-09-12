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Атака РФ на Дніпро: у лікарні помер поранений чоловік
У лікарні помер 61-річний чоловік, який дістав поранень під час атаки росіян на Дніпро 11 вересня.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Пораненого врятувати не вдалось
За його словами, медики понад 12 годин боролися за його життя. Та поранення виявилися надто важкими.
Стан постраждалих
Також зазначається, що у лікарнях наразі залишаються семеро поранених. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі отримують необхідну допомогу.
Загалом через ворожий удар допомога лікарів знадобилася 18 людям.
Як повідомлялося, 11 вересня росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа, поранення дістали 12 осіб.
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