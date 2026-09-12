Атака РФ на Днепр: в больнице скончался раненый мужчина

В больнице скончался 61-летний мужчина, получивший ранения во время атаки российских войск на Днепр 11 сентября.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Раненого спасти не удалось

По его словам, медики более 12 часов боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми.

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Состояние пострадавших

Также отмечается, что в больницах сейчас остаются семеро раненых. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Все получают необходимую помощь.

Всего в результате вражеского удара помощь врачей потребовалась 18 людям.

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Как сообщалось, 11 сентября россияне атаковали Днепр: возник пожар, ранения получили 12 человек.