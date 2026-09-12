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Атака РФ на Днепр: в больнице скончался раненый мужчина
В больнице скончался 61-летний мужчина, получивший ранения во время атаки российских войск на Днепр 11 сентября.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Раненого спасти не удалось
По его словам, медики более 12 часов боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми.
Состояние пострадавших
Также отмечается, что в больницах сейчас остаются семеро раненых. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Все получают необходимую помощь.
Всего в результате вражеского удара помощь врачей потребовалась 18 людям.
Как сообщалось, 11 сентября россияне атаковали Днепр: возник пожар, ранения получили 12 человек.
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