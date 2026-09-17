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Двоє поранених і пожежа: ворог атакував Дніпро
Увечері 17 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, двоє людей дістали поранень
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
- Ворог атакував Дніпро.
- Зайнялася пожежа.
- Двоє людей дістали поранень. Вони під наглядом лікарів.
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