УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9907 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро
528 1

Двоє поранених і пожежа: ворог атакував Дніпро

Удар РФ по Дніпру

Увечері 17 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, двоє людей дістали поранень

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Ворог атакував Дніпро.
  • Зайнялася пожежа.
  • Двоє людей дістали поранень. Вони під наглядом лікарів.

Також читайте: Ворог втретє атакував підприємство в Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3171) Дніпропетровська область (5281) Дніпровський район (502)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 