США следует готовиться к боевым действиям вокруг Луны, - военный советник Трампа Кейн

Американские войска должны готовиться к боевым действиям не только на орбите Земли, но и вокруг Луны в условиях угроз со стороны противников.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на конференции Air, Space and Cyber, передает Цензор.НЕТ.

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Космические войны

"Военные должны быть готовы сражаться, выдерживать и побеждать - от морского дна до окололунного пространства", - заявил Кейн.

Генерал США сделал такое заявление через несколько дней после того, как США впервые объявили о выводе космического оружия на орбиту.

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Еще один высокопоставленный американский чиновник, генерал-лейтенант Грегори Геньон, возглавляющий Командование боевых сил Космических сил США, объяснил эти приготовления действиями "потенциальных противников", прежде всего Китая.

По его мнению, эти противники Вашингтона стремятся распространить войны за пределы Земли.

Космические силы - новый вид вооруженных сил США. Они были созданы во время первого президентского срока Трампа в 2019 году.

По словам Генона, в ближайшие пять лет США планируют удвоить численность Космических сил - примерно до 25 тысяч человек.

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Справка

Китай создал собственные военные космические подразделения в 2024 году для реагирования на кризисные ситуации в космосе. В ответ на вывод американского оружия в космос в МИД КНР заявили, что Пекин выступает "против размещения оружия, милитаризации и гонки вооружений в космическом пространстве".

Как отмечает Associated Press, серия заявлений американских военных противоречит давно принятым международным конвенциям и договоренностям об использовании космического пространства исключительно в мирных целях.

Так, Договор о космосе, подписанный США и Китаем в 1967 году, прямо предписывает использовать Луну и другие небесные тела "исключительно в мирных целях". Документ запрещает размещать в космосе ядерное оружие и оружие массового уничтожения.

Отвечая на вопрос о договоре 1967 года и других подобных обязательствах, представители американских космических сил утверждают, что Соединённые Штаты "продолжат безопасные и ответственные космические операции во всех уголках космоса".

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