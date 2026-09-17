США слід готуватися до бойових дій навколо Місяця, - військовий радник Трампа Кейн

Американські війська повинні готуватися до бойових дій не лише на орбіті Землі, а й навколо Місяця на тлі загроз з боку супротивників.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн на конференції Air, Space and Cyber, передає Цензор.НЕТ.

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Космічні війни

"Військові мають бути готові битися, витримувати та перемагати — від морського дна до навколомісячного простору", — заявив Кейн.

Генерал США зробив таку заяву через кілька днів після того, як США вперше оголосили про виведення космічної зброї на орбіту.

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Ще один високопоставлений американський посадовець, генерал-лейтенант Грегорі Геньон, який очолює Командування бойових сил Космічних сил США, пояснив ці приготування діями "потенційних супротивників", насамперед Китаю.

На його думку, ці супротивники Вашингтона прагнуть поширити війни за межі Землі.

Космічні сили — новий вид збройних сил США. Вони були створені під час першого президентського терміну Трампа у 2019 році.

За словами Генона, в найближчі п'ять років США планують збільшити чисельність Космічних сил вдвічі — приблизно до 25 тисяч осіб.

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Довідка

Китай створив власні військові космічні підрозділи у 2024 році для реагування на кризові ситуації в космосі. У відповідь на виведення американської зброї в космос в МЗС КНР заявили, що Пекін виступає "проти розміщення зброї, мілітаризації та гонки озброєнь у космічному просторі".

Як зазначає Associated Press, серія заяв американських військових суперечить давно прийнятим міжнародним конвенціям і домовленостям про використання космічного простору виключно в мирних цілях.

Так, Договір про космос, підписаний США і Китаєм у 1967 році, прямо наказує використовувати Місяць та інші небесні тіла "виключно в мирних цілях". Документ забороняє розміщувати в космосі ядерну зброю та зброю масового знищення.

Відповідаючи на питання про договір 1967 року та інші подібні зобов'язання, представники американських космічних сил стверджують, що Сполучені Штати "продовжать безпечні та відповідальні космічні операції в усіх куточках космосу".

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