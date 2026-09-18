Украина выясняет обстоятельства ситуации с румыноязычным классом в Одесской области

Фото: Бессарабії INFORM

Посольство Украины в Бухаресте заявило, что украинские власти выясняют обстоятельства ситуации вокруг класса с румынским языком обучения в селе Орловка Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении дипломатического представительства.

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Украина выясняет обстоятельства ситуации в Орловке

В четверг, 17 сентября, посольство заявило, что компетентные органы в Киеве выясняют все обстоятельства ситуации вокруг класса с румынским языком обучения в селе Орловка Одесской области.

Ранее появилась информация, что этот класс закрыли вскоре после начала учебного года.

Дипломатическое представительство также назвало безосновательными попытки нагнетать негативные настроения вокруг этого вопроса.

"Наше государство остается верным взятым на себя международным обязательствам в контексте соблюдения прав — в том числе образовательных — национальных меньшинств Украины", — подчеркнули в заявлении.

Также в дипломатическом представительстве добавили, что только в Черновицкой области функционирует 63 учебных заведения с преподаванием на румынском языке.

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Румыния также выясняет ситуацию с классом

Заявление украинского посольства прозвучало после сообщений румынских СМИ о том, что Министерство иностранных дел Румынии начало проверку ситуации вокруг румыноязычного первого класса в Орловке.

По данным СМИ, класс начал работу 1 сентября, однако уже через четыре дня его закрыли. Родителям якобы предложили перевести детей в класс с украинским языком обучения. Генеральное консульство Румынии в Одессе после этого обратилось к местным и областным органам власти. Представители консульства планируют повторно посетить Орловку и обсудить ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.

Стоит напомнить, что в Украине ежегодно 31 августа будет отмечаться День румынского языка.