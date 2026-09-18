Україна з’ясовує обставини ситуації з румунськомовним класом в Одеській області

Фото: Бессарабії INFORM

Посольство України в Бухаресті заявило, що українська влада з’ясовує обставини ситуації довкола класу з румунською мовою навчання у селі Орлівка Одеської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві диппредставництва.

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Україна з’ясовує обставини ситуації в Орлівці

У четвер, 17 вересня, посольство заявило, що компетентні органи в Києві з’ясовують усі обставини ситуації довкола класу з румунською мовою навчання у селі Орлівка Одеської області.

Раніше з’явилася інформація, що цей клас закрили невдовзі після початку навчального року.

Дипломатичне представництво також назвало безпідставними спроби нагнітати негативні настрої навколо цього питання.

"Наша держава залишається відданою взятим на себе міжнародним зобов’язанням у контексті дотримання прав – у тому числі освітніх – національних меншин України", – наголосили у заяві.

Також у дипломатичному представництві додали, що лише в Чернівецькій області функціонує 63 освітні заклади з викладанням румунською мовою.

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Румунія також з’ясовує ситуацію з класом

Заява українського посольства прозвучала після повідомлень румунських ЗМІ про те, що Міністерство закордонних справ Румунії почало перевірку ситуації навколо румунськомовного першого класу в Орлівці.

За даними медіа, клас розпочав роботу 1 вересня, однак уже через чотири дні його закрили. Батькам нібито запропонували перевести дітей до класу з українською мовою навчання. Генеральне консульство Румунії в Одесі після цього звернулося до місцевих та обласних органів влади. Представники консульства планують повторно відвідати Орлівку та обговорити ситуацію з усіма залученими сторонами.

Варто нагадати, що в Україні щороку 31 серпня відзначатиметься День румунської мови.