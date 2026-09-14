УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16343 відвідувача онлайн
Новини Навчання під час війни
663 1

Школи з 15 вересня зможуть переходити між трьома моделями навчання через тривалі повітряні тривоги, - Бутенко

Школи з 15 вересня адаптують навчання до тривалих повітряних тривог

З 15 вересня українські школи мають максимально адаптувати навчальний процес до тривалих і повторюваних повітряних тривог. МОН рекомендує використовувати три моделі – очну, комбіновану та дистанційну – і переходити між ними залежно від безпекової ситуації.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначив міністр, рекомендації напрацювали спільно з учителями, батьківськими організаціями, керівниками шкіл та управлінь освіти. Їх уже офіційно направили областям.

"Головний принцип залишається – безпека дітей і педагогів понад усе. Водночас маємо зробити все можливе, щоб через тривоги діти мали якомога більше можливостей для навчання. Адже кожна втрачена година зрештою впливає на якість освіти", – пояснив Бутенко.

Школи зможуть самостійно обирати очну, комбіновану або дистанційну модель та оперативно змінювати її відповідно до ситуації й можливостей конкретного закладу.

Якщо шкільне укриття пристосоване для проведення занять, уроки під час повітряної тривоги зможуть продовжувати безпосередньо там. Якщо ж тривога почалася під час дистанційного навчання, після переходу учнів і педагогів у безпечні місця заняття можна продовжити онлайн.

Для регіонів, де повітряні тривоги тривають довго, МОН рекомендує організовувати дистанційні заняття так, щоб учні та вчителі від початку перебували у безпечних місцях. Дітям, які не можуть підключитися до уроку, мають забезпечити можливість асинхронного навчання.

Рекомендації також визначають порядок дій, якщо тривога триває на момент початку навчального дня, а також у разі перебоїв з електропостачанням чи зв’язком.

"Важливо дати школам не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти, щоб вони могли знайти найкраще рішення для своїх умов", – наголосив Бутенко.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Держпродспоживслужба почала без попередження перевіряти організацію харчування в українських школах. У частині закладів уже виявили випадки, коли учням подавали їжу не відповідно до затвердженого меню.

  • В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується.

    Про це в телеефірі розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко. 

  • У Немишлянському районі Харкова 1 вересня відкрили нову підземну школу, яка стала десятою в місті. Вона розрахована на 2,7 тисячі учнів та дозволить дітям з 11 шкіл району частково повернутися до очного навчання в умовах постійної загрози російських обстрілів.
  • У Тернополі навчальний рік для більшості школярів почався з незвичного графіка: у першому півріччі діти ходитимуть на навчання і по суботах. Загалом таких субот буде десять, натомість на зимові канікули учні підуть уже 14 грудня і відпочиватимуть майже місяць.

Автор: 

безпека (974) обстріл (36729) школа (2185) Бутенко Андрій (5)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 