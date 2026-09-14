Школи з 15 вересня зможуть переходити між трьома моделями навчання через тривалі повітряні тривоги, - Бутенко

З 15 вересня українські школи мають максимально адаптувати навчальний процес до тривалих і повторюваних повітряних тривог. МОН рекомендує використовувати три моделі – очну, комбіновану та дистанційну – і переходити між ними залежно від безпекової ситуації.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив міністр, рекомендації напрацювали спільно з учителями, батьківськими організаціями, керівниками шкіл та управлінь освіти. Їх уже офіційно направили областям.

"Головний принцип залишається – безпека дітей і педагогів понад усе. Водночас маємо зробити все можливе, щоб через тривоги діти мали якомога більше можливостей для навчання. Адже кожна втрачена година зрештою впливає на якість освіти", – пояснив Бутенко.

Школи зможуть самостійно обирати очну, комбіновану або дистанційну модель та оперативно змінювати її відповідно до ситуації й можливостей конкретного закладу.

Якщо шкільне укриття пристосоване для проведення занять, уроки під час повітряної тривоги зможуть продовжувати безпосередньо там. Якщо ж тривога почалася під час дистанційного навчання, після переходу учнів і педагогів у безпечні місця заняття можна продовжити онлайн.

Для регіонів, де повітряні тривоги тривають довго, МОН рекомендує організовувати дистанційні заняття так, щоб учні та вчителі від початку перебували у безпечних місцях. Дітям, які не можуть підключитися до уроку, мають забезпечити можливість асинхронного навчання.

Рекомендації також визначають порядок дій, якщо тривога триває на момент початку навчального дня, а також у разі перебоїв з електропостачанням чи зв’язком.

"Важливо дати школам не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти, щоб вони могли знайти найкраще рішення для своїх умов", – наголосив Бутенко.