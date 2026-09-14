Школы с 15 сентября смогут переходить между тремя моделями обучения из-за длительных воздушных тревог, - Бутенко
С 15 сентября украинские школы должны максимально адаптировать учебный процесс к длительным и повторяющимся воздушным тревогам. МОН рекомендует использовать три модели - очную, комбинированную и дистанционную - и переходить между ними в зависимости от ситуации с безопасностью.
Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил министр, рекомендации были разработаны совместно с учителями, родительскими организациями, руководителями школ и управлений образования. Их уже официально направили в области.
"Главный принцип остается прежним - безопасность детей и педагогов превыше всего. В то же время мы должны сделать все возможное, чтобы, несмотря на тревоги, у детей было как можно больше возможностей для обучения. Ведь каждый потерянный час в конечном итоге влияет на качество образования", - пояснил Бутенко.
Школы смогут самостоятельно выбирать очную, комбинированную или дистанционную модель и оперативно менять ее в соответствии с ситуацией и возможностями конкретного учебного заведения.
Если школьное укрытие приспособлено для проведения занятий, уроки во время воздушной тревоги смогут продолжаться непосредственно там. Если же тревога началась во время дистанционного обучения, после перемещения учеников и педагогов в безопасные места занятия можно продолжить онлайн.
Для регионов, где воздушные тревоги длятся долго, МОН рекомендует организовывать дистанционные занятия так, чтобы ученики и учителя с самого начала находились в безопасных местах. Детям, которые не могут подключиться к уроку, должна быть обеспечена возможность асинхронного обучения.
Рекомендации также определяют порядок действий, если тревога продолжается на момент начала учебного дня, а также в случае перебоев с электроснабжением или связью.
"Важно дать школам не одну жесткую инструкцию на все случаи жизни, а понятные инструменты, чтобы они могли найти лучшее решение для своих условий", - подчеркнул Бутенко.
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В Украине уже работают более 100 подземных школ, которые полноценно обеспечивают учебный процесс. В то же время еще 131 подобное укрытие сейчас строится.
Об этом в телеэфире рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко.
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