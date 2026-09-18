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Петер Мадяр инициирует проверку состояния политиков за последние 20 лет

Петер Мадьяр заявил о проверке состояния политиков в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство внесет в парламент законопроект о проверке доходов политиков, которая может охватывать период до 20 лет.

Об этом говорится в материале Daily News Hungary, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Мадяр предлагает проверять доходы политиков

Согласно предложенной системе, Национальное управление налогов и таможни Венгрии сможет проверять, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и официальным декларациям об имущественном положении.

Проверки смогут охватывать период до 20 лет назад. Они будут касаться действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия истекли в течение последних пяти лет.

Проверке могут подлежать и активы людей, проживающих вместе с политиками.

Законопроект, по словам Мадяра, будет распространяться на членов парламента, премьер-министров, министров, государственных секретарей и других должностных лиц.

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За неуплату налогов должников могут обнародовать

Мадяр заявил, что в случае подозрения в уголовном правонарушении следователи будут уведомлять Национальное управление по вопросам возврата и защиты активов, прокуратуру или полицию.

Если в ходе проверки будет установлена неуплата налогов на сумму не менее 5 миллионов форинтов, имя и должность человека, а также сумма задолженности будут внесены в список, который будет публиковать налоговая служба.

В июле в Венгрии также создали новую государственную службу, которая будет заниматься возвратом незаконно присвоенных государственных средств.

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Автор: 

Венгрия (2730) проверка (863) Мадяр Петер (123)
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Топ комментарии
+11
От би українських політиків перевірити за останні 40 років. Ніхто цього не допустить на жаль.
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18.09.2026 02:22 Ответить
+6
Існує такий термін - політична корупція. Для суспільства це більш шкідливо, ніж корупція чиновників. Дуже яскравий приклад - Орбан. Бориться за дешеву російську нафту, а паливо в Угорщіні дорожче, ніж у всіх сусідів. Ну і статки Орбана теж рекордні.
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18.09.2026 05:40 Ответить
+6
А можна в нас так саме, тільки за 35 років.
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18.09.2026 06:47 Ответить

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