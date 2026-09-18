Петер Мадяр инициирует проверку состояния политиков за последние 20 лет
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство внесет в парламент законопроект о проверке доходов политиков, которая может охватывать период до 20 лет.
Об этом говорится в материале Daily News Hungary, который цитирует Цензор.НЕТ.
Мадяр предлагает проверять доходы политиков
Согласно предложенной системе, Национальное управление налогов и таможни Венгрии сможет проверять, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и официальным декларациям об имущественном положении.
Проверки смогут охватывать период до 20 лет назад. Они будут касаться действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия истекли в течение последних пяти лет.
Проверке могут подлежать и активы людей, проживающих вместе с политиками.
Законопроект, по словам Мадяра, будет распространяться на членов парламента, премьер-министров, министров, государственных секретарей и других должностных лиц.
За неуплату налогов должников могут обнародовать
Мадяр заявил, что в случае подозрения в уголовном правонарушении следователи будут уведомлять Национальное управление по вопросам возврата и защиты активов, прокуратуру или полицию.
Если в ходе проверки будет установлена неуплата налогов на сумму не менее 5 миллионов форинтов, имя и должность человека, а также сумма задолженности будут внесены в список, который будет публиковать налоговая служба.
В июле в Венгрии также создали новую государственную службу, которая будет заниматься возвратом незаконно присвоенных государственных средств.
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