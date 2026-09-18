Петер Мадяр ініціює перевірку статків політиків за останні 20 років

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд внесе до парламенту законопроєкт про перевірку статків політиків, яка може охоплювати період до 20 років.

Про це йдеться в матеріалі Daily News Hungary, який цитує Цензор.НЕТ.

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Мадяр пропонує перевіряти статки політиків

Згідно із запропонованою системою, Національне управління податків і митниці Угорщини зможе перевіряти, чи відповідають активи та спосіб життя політиків їхнім задекларованим доходам і офіційним деклараціям про майновий стан.

Перевірки зможуть охоплювати період до 20 років тому. Вони стосуватимуться чинних політиків, а також осіб, чиї повноваження завершилися протягом останніх п’яти років.

Перевіряти можуть і активи людей, які проживають разом із політиками.

Законопроєкт, за словами Мадяра, поширюватиметься на членів парламенту, прем’єр-міністрів, міністрів, державних секретарів та інших посадовців.

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За несплату податків боржників можуть оприлюднювати

Мадяр заявив, що у разі підозри на кримінальне правопорушення слідчі повідомлятимуть Національне управління з питань повернення та захисту активів, прокуратуру або поліцію.

Якщо під час перевірки буде встановлено несплату податків на суму щонайменше 5 мільйонів форинтів, ім’я та посаду людини, а також суму боргу внесуть до списку, який публікуватиме податкова служба.

У липні в Угорщині також створили нову державну службу, яка займатиметься поверненням незаконно привласнених державних коштів.

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