Україна передала Угорщині нову пропозицію щодо зустрічі Зеленського та Мадяра
Україна передала Угорщині нову пропозицію щодо зустрічі Володимира Зеленського та Петера Мадяра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.
Київ запропонував місце та дату зустрічі
За словами Тихого, зустріч Президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром планується.
Українська сторона вже передала угорській стороні нову пропозицію щодо місця та часу зустрічі лідерів.
"Можу підтвердити, що станом на зараз є свіжа, нова пропозиція, коли і де саме ми можемо зустрітися лідери. Ми її передали угорській стороні і розраховуємо, що така зустріч може відбутися", - заявив Тихий.
Він також зазначив, що Київ давно готовий до цієї зустрічі. За його словами, ще до виборів Петер Мадяр та українська сторона обговорювали можливі графіки та місце проведення переговорів.
Україна розраховує на нормалізацію відносин
Дипломат заявив, що Київ був би радий зустрічі Зеленського та Мадяра.
Українська сторона розраховує, що переговори лідерів допоможуть вивести нормалізацію українсько-угорських відносин на стабільний рівень.
Раніше, 4 вересня, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявляв про прогрес у вирішенні занепокоєнь Угорщини щодо захисту прав національних меншин.
За його словами, відповідне законодавство готується до представлення на розгляд Верховної Ради.
- До слова, робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 8 вересня, знову не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України через блокування з боку Угорщини.
- На початку вересня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 і 3 для України. Угорська сторона вимагала від України здійснити певні законодавчі кроки щодо угорської національної меншини.
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