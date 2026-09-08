Украина передала Венгрии новое предложение о встрече Зеленского и Мадяра

Украина передала Венгрии новое предложение о встрече Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Киев предложил место и дату встречи

По словам Тихого, встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром планируется.

Украинская сторона уже передала венгерской стороне новое предложение относительно места и времени встречи лидеров.

"Могу подтвердить, что на данный момент есть свежее, новое предложение о том, когда и где именно мы, лидеры, можем встретиться. Мы передали его венгерской стороне и рассчитываем, что такая встреча может состояться", - заявил Тихий.

Он также отметил, что Киев давно готов к этой встрече. По его словам, еще до выборов Петер Мадьяр и украинская сторона обсуждали возможные графики и место проведения переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия будет пяр

Украина рассчитывает на нормализацию отношений

Дипломат заявил, что Киев был бы рад встрече Зеленского и Мадяра.

Украинская сторона рассчитывает, что переговоры лидеров помогут вывести нормализацию украинско-венгерских отношений на стабильный уровень.

Ранее, 4 сентября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявлял о прогрессе в решении озабоченностей Венгрии относительно защиты прав национальных меньшинств.

По его словам, соответствующее законодательство готовится к представлению на рассмотрение Верховной Рады.