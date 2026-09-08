Украина передала Венгрии новое предложение о встрече Зеленского и Мадяра
Украина передала Венгрии новое предложение о встрече Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.
Киев предложил место и дату встречи
По словам Тихого, встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром планируется.
Украинская сторона уже передала венгерской стороне новое предложение относительно места и времени встречи лидеров.
"Могу подтвердить, что на данный момент есть свежее, новое предложение о том, когда и где именно мы, лидеры, можем встретиться. Мы передали его венгерской стороне и рассчитываем, что такая встреча может состояться", - заявил Тихий.
Он также отметил, что Киев давно готов к этой встрече. По его словам, еще до выборов Петер Мадьяр и украинская сторона обсуждали возможные графики и место проведения переговоров.
Украина рассчитывает на нормализацию отношений
Дипломат заявил, что Киев был бы рад встрече Зеленского и Мадяра.
Украинская сторона рассчитывает, что переговоры лидеров помогут вывести нормализацию украинско-венгерских отношений на стабильный уровень.
Ранее, 4 сентября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявлял о прогрессе в решении озабоченностей Венгрии относительно защиты прав национальных меньшинств.
По его словам, соответствующее законодательство готовится к представлению на рассмотрение Верховной Рады.
- К слову, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во вторник, 8 сентября, вновь не смогла утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины из-за блокировки со стороны Венгрии.
- В начале сентября Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3 для Украины. Венгерская сторона требовала от Украины принять определенные законодательные меры в отношении венгерского национального меньшинства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль