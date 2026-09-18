Норвежская NAMMO потратит $180 млн и 3 года на завод, снарядов которого хватит на 7 дней для Украины
Норвежский производитель 155-мм артиллерийских боеприпасов NAMMO потратит два-три года и 180 млн долларов на строительство нового завода, но его продукции хватит лишь на семь дней войны в Украине.
Об этом Breaking Defense рассказал генеральный директор компании Мортен Брандцег, сообщает Цензор.НЕТ.
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Открытие новой линии по производству снарядов запланировано на конец года, а начало производства — на 2027 год.
По словам генерального директора, о восстановлении запасов европейских стран пока речь не идет, поскольку вся продукция поставляется в Украину.
В то же время после инвестиций в размере 180 млн евро и 2–3 лет строительства новых производственных мощностей объема выпуска будет достаточно для обеспечения потребностей Украины на 7 дней.
Defense Express отмечает, что у NAMMO довольно интересная линейка продукции.
Так, помимо 155-мм осколочно-фугасного боеприпаса дальностью 24 км, она также выпускает дальнобойные снаряды, способные поражать цели на расстоянии более 30 и 40 км в зависимости от версии.
В этом году стало известно о переходе ВСУ на закупку снарядов повышенной дальности и отказе от устаревшего M107, поэтому возможности NAMMO здесь действительно будут очень полезны.
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