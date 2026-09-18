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Новини Допомога Україні від Норвегії
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Норвезька NAMMO витратить $180 млн і 3 роки на завод, снарядів якого вистачить лише на 7 днів для України

2-3 роки будівництва та снарядів на 7 днів: подробиці про завод NAMMO

Норвезький виробник 155-мм артилерійських боєприпасів NAMMO витратить два-три роки та $180 млн на будівництво нового підприємства, але його продукції вистачатиме лише на сім днів війни в Україні.

Про це Breaking Defense розповів гендиректор компанії Мортен Брандцег, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відкриття нової лінії з виробництва снарядів заплановане на кінець року, а початок виробництва - на 2027 рік.

За словами гендиректора, про відновлення запасів європейських країн поки не йдеться, бо вся продукція постачається Україні.

Водночас після 180 млн євро інвестицій та 2-3 роки будівництва нових обсягів випуску буде достатньо для забезпечення потреб України на 7 днів.

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Defense Express зазначає, що NAMMO окрім 155-мм уламково-фугасного боєприпасу на 24 км також випускає далекобійні снаряди, що можуть уражати цілі на відстані понад 30 та 40 км залежно від версії.

Цьогоріч стало відомо про перехід на закупівлі ЗСУ снарядів підвищеної дальності та відмову від застарілого M107, тому можливості NAMMO тут дійсно будуть дуже корисними.

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Автор: 

боєприпаси (2367) Норвегія (706) ОПК (376)
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Топ коментарі
+14
Ні один, навіть самий потужний завод не зможе в повній мірі забезпечити снарядні потреби у війні яка зараз відбувається. Таких заводів требі не один і тому завжди, в мирний час створюється стратегічний резерв. Те що такий завод будується це абсолютно правильно. Все інше це недолуга спроба применшити значення цієї події.
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18.09.2026 09:41 Відповісти
+6
Незрозуміло якого обсягу виробництва цього підприємства вистачить Україні на 7 днів. Один день виробництва, чи місяць чи рік ?
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18.09.2026 09:48 Відповісти
+3
Ага, нафіга той завод потрібен, "главнає пірістать стрілять".
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18.09.2026 09:45 Відповісти

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