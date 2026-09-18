Норвезька NAMMO витратить $180 млн і 3 роки на завод, снарядів якого вистачить лише на 7 днів для України

Норвезький виробник 155-мм артилерійських боєприпасів NAMMO витратить два-три роки та $180 млн на будівництво нового підприємства, але його продукції вистачатиме лише на сім днів війни в Україні.

Про це Breaking Defense розповів гендиректор компанії Мортен Брандцег, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відкриття нової лінії з виробництва снарядів заплановане на кінець року, а початок виробництва - на 2027 рік.

За словами гендиректора, про відновлення запасів європейських країн поки не йдеться, бо вся продукція постачається Україні.

Водночас після 180 млн євро інвестицій та 2-3 роки будівництва нових обсягів випуску буде достатньо для забезпечення потреб України на 7 днів.

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Defense Express зазначає, що NAMMO окрім 155-мм уламково-фугасного боєприпасу на 24 км також випускає далекобійні снаряди, що можуть уражати цілі на відстані понад 30 та 40 км залежно від версії.

Цьогоріч стало відомо про перехід на закупівлі ЗСУ снарядів підвищеної дальності та відмову від застарілого M107, тому можливості NAMMO тут дійсно будуть дуже корисними.

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