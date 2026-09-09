Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії Стере: обговорили посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії обговорив із прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере посилення оборони України. Сторони, зокрема, говорили про протиповітряну оборону, ракети-перехоплювачі та підготовку до зими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Президент України повідомив у Фейсбуку.

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Зеленський і Стере обговорили посилення ППО України

Зеленський подякував прем’єр-міністру Норвегії за зустріч і підтримку України.

"Провели хорошу зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Я висловив співчуття у зв’язку зі смертю Його Величності Короля Норвегії Гаральда V", — розповів глава держави.

Під час зустрічі лідери обговорили посилення української ППО та потреби в ракетах-перехоплювачах. Також ішлося про подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку України до проходження зими.

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Зеленський наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку королівської родини та норвезького народу.

"Дякую Йонасу Гару Стере за зустріч і незмінну підтримку нашого народу", — зазначив Президент України.

Увечері 8 вересня Володимир Зеленський із дружиною прибув до Норвегії на церемонію прощання з королем Гаральдом V.

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