Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії Стере: обговорили посилення ППО України
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії обговорив із прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере посилення оборони України. Сторони, зокрема, говорили про протиповітряну оборону, ракети-перехоплювачі та підготовку до зими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Президент України повідомив у Фейсбуку.
Зеленський і Стере обговорили посилення ППО України
Зеленський подякував прем’єр-міністру Норвегії за зустріч і підтримку України.
"Провели хорошу зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Я висловив співчуття у зв’язку зі смертю Його Величності Короля Норвегії Гаральда V", — розповів глава держави.
Під час зустрічі лідери обговорили посилення української ППО та потреби в ракетах-перехоплювачах. Також ішлося про подальшу роботу над антибалістичною програмою FREYJA та підготовку України до проходження зими.
Зеленський наголосив, що Україна високо цінує підтримку з боку королівської родини та норвезького народу.
"Дякую Йонасу Гару Стере за зустріч і незмінну підтримку нашого народу", — зазначив Президент України.
Увечері 8 вересня Володимир Зеленський із дружиною прибув до Норвегії на церемонію прощання з королем Гаральдом V.
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