Зеленський про Федорова: Давно його не бачив, не чув. Він не дзвонить, не пише

Президент Володимир Зеленський розповів, що давно не спілкувався з ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це глава держави розповів журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як-то кажуть, не дзвонить, не пише", - зазначив президент.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.

Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.

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