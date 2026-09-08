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Новини Відставка Федорова
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Зеленський про Федорова: Давно його не бачив, не чув. Він не дзвонить, не пише

Зеленський розповів, чи спілкується з Федоровим

Президент Володимир Зеленський розповів, що давно не спілкувався з ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це глава держави розповів журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як-то кажуть, не дзвонить, не пише", - зазначив президент.

Читайте: Федоров після зустрічі з Крозетто прямує до Вашингтону,- ЗМІ

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.
  • Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.

Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
  • 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду глави Міноборони.

Читайте: "Партія Залужного", "ЄС" та "партія Федорова" лідирують в рейтингу, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (26906) Федоров Михайло (1222)
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Топ коментарі
+16
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08.09.2026 13:52 Відповісти
+12
А сам «слуга народу» коли останній раз виходив до народу?
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08.09.2026 13:52 Відповісти
+11
та прям "палковніку нікто не пішет...." ))
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08.09.2026 13:53 Відповісти

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