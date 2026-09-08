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Зеленський про Федорова: Давно його не бачив, не чув. Він не дзвонить, не пише
Президент Володимир Зеленський розповів, що давно не спілкувався з ексміністром оборони Михайлом Федоровим.
Про це глава держави розповів журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Чесно кажучи, давно його не бачив, не чув. Знаю, що він десь за кордоном був. Як-то кажуть, не дзвонить, не пише", - зазначив президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.
- Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.
Зміна Кабміну, відставка Федорова та новий головком
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
- 19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару на посаду глави Міноборони.
Топ коментарі
+16 CrossFirenko
показати весь коментар08.09.2026 13:52 Відповісти Посилання
+12 Tema9
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+11 Fjall_Raven
показати весь коментар08.09.2026 13:53 Відповісти Посилання
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