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Новости Отставка Федорова
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Зеленский о Федорове: Давно его не видел, не слышал. Он не звонит, не пишет

Зеленский рассказал, общается ли он с Федоровым

Президент Владимир Зеленский рассказал, что давно не общался с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом глава государства сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет", — отметил президент.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.
  • Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
  • 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25753) Федоров Михаил (1009)
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Топ комментарии
+16
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08.09.2026 13:52 Ответить
+12
А сам «слуга народу» коли останній раз виходив до народу?
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08.09.2026 13:52 Ответить
+11
та прям "палковніку нікто не пішет...." ))
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08.09.2026 13:53 Ответить

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