Зеленский о Федорове: Давно его не видел, не слышал. Он не звонит, не пишет

Президент Владимир Зеленский рассказал, что давно не общался с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом глава государства сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет", — отметил президент.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.

Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

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