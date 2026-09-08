2 374 39
Зеленский о Федорове: Давно его не видел, не слышал. Он не звонит, не пишет
Президент Владимир Зеленский рассказал, что давно не общался с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.
Об этом глава государства сообщил журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был. Как говорится, не звонит, не пишет", — отметил президент.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.
- Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.
Смена Кабмина, отставка Федорова и новый глава
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
- 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны.
Топ комментарии
+16 CrossFirenko
показать весь комментарий08.09.2026 13:52 Ответить Ссылка
+12 Tema9
показать весь комментарий08.09.2026 13:52 Ответить Ссылка
+11 Fjall_Raven
показать весь комментарий08.09.2026 13:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль